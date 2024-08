Il ricordo di Modugno fa il boom in prima serata su Rai 1 | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, TeleRaccomando CHI SALE (“La grande storia di Domenico” - Rai 1) Assediato dalle dirette dedicate alle Olimpiadi, l'omaggio di Rai 1 ai 30 anni dalla morte di Domeniconon è cascato in un momento facile. Eppure i pubblicitari si dicono soddisfatti del risultato: l'11.3% di share con oltre 1,5 milioni di teste (punte al centro sud del 15%) non è male, considerato il periodo. Tenendo anche conto che le repliche di “Ciao Darwin” su Canale 5 pescano in un bacino di pubblico omogeneo. Optando per una miniserie, quindi una ricostruzione emozionale, si è scelta la formula giusta per evitare di scadere nella retorica delle commemorazioni “d'ufficio”.