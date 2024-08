Il Parco non può essere una pista da corsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilnazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna cerca nuove alleanze con le associazioni di motociclisti per mitigare il fenomeno dei centauri delle due ruote che utilizzano i passi montani dell’appennino tosco-romagnolo e dell’area protetta come vere e proprie piste di. Il consiglio direttivo dell’enteha deliberato infatti la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione con l’associazione Triumph Owner’s MotorCycle Club Italia (Tomcc). "Il motivo principale che ha spinto l’ente a sottoscrivere tale contratto – si legge in una nota dell’ente – è l’opportunità di veicolare un messaggio sul corretto modo di fruire delanche da parte dei cosiddetti centauri, insieme ai soci del club Tomcc, anche loro sensibili su questo tema.