Il Colpo di Mezzanotte Domino viola Gudmundsson e Gonzalez legati dallo stesso destino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 - E' stata la giornata di David De Gea, sbarcato a Firenze poco dopo l'ora di pranzo e accolto da un primo bagno di folla. Adesso la Fiorentina attende di ufficializzare l'arrivo di Amir Richardson prima di capire come e quando sbloccare il fronte, che darebbe il via libera anche alla cessione di Nicoalla Juventus. Le ultime ore sono state fitte di contatti fitti sul fronte-Juventus. Gli intermediari che hanno il mandato per vendere l’argentino in Italia hanno avanzato la prima bozza di proposta da parte del club bianconero: prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Senza condizioni, ma anche senza tirare fuori soldi adesso.