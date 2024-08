Giallo della Disperazione | Salma Abbandonata e Truffa ai Dannos dell’INPS Tre Indagati in Tribunale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'Aquila - Un caso inquietante scuote Castrovalva: S. D., D. D. e la nuora B. M. sono accusati di occultamento di cadavere,ai dannie utilizzo illecito di carta di credito. I tre, familiari dell'81enne B. D. di Trani, dovranno affrontare l’udienza preliminare il 7 novembre prossimo presso ildi Sulmona. Il cadavere di B. D., trovato il 30 luglio 2022 in avanzato stato di decomposizione lungo una strada di Castrovalva, era stato avvolto in un lenzuolo e nascosto in un sacco a pelo. Secondo l'accusa, S. D. e B. M. avevano pianificato e messo in atto il trasporto del corpo da Trani a Castrovalva, coprendo circa 350 chilometri in auto in un tempo molto ristretto. Le indagini hanno ricostruito che il corpo fu messo nel sacco a pelo acquistato poco prima e trasportato in auto nel pomeriggio del 26 luglio 2022.