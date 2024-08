Follonica escherichia coli in acqua Ecco le zone dove è vietato fare il bagno almeno per due giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) A, in provincia di Grosseto, il mare è off-limits in alcuneper la presenza di batteri fecali. Il divieto di balneazione, imposto ieri, rimarrà in vigore per altre 24-48 ore. L’Arpat ha rilevato livelli dioltre i limiti di sicurezza, costringendo le autorità a prendere provvedimenti immediati.Leggi anche: Vacanze estive, le destinazioni più economiche (in Italia e all’estero):la classifica e come risparmiare Il sindaco Matteo Buoncristiani ha aggiornato la situazione durante il consiglio comunale, spiegando che i campionamenti effettuati il 5 agosto hanno mostrato una qualità dell’preoccupante. Nuove analisi sono in corso e i risultati definitivi arriveranno a breve. Nel frattempo, tecnici comunali e la società Acquedotto del Fiora hanno effettuato controlli sulla rete fognaria, senza riscontrare guasti o malfunzionamenti.