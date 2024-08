Egonu impeccabile contro la Turchia | concreta pronta a sacrificarsi anche in difesa precisa al servizio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ieri il successo olimpico dell’Italvolley femminile allenata da Velasco in semifinale per 3-0lase il punteggio dei singoli set racconta di un match combattuto punto a punto. Ne parlala Gazzetta che elogia la prestazione di Paola, puntuale,inalUna novità la finale di domenica dell’Italia femminile di volleygli Stati Uniti. Le azzurre la giocheranno senza l’ossessione della vittoria perché ieri sera hanno già cancellato un’antica macchia a forma di zero che nessuno riusciva a togliere: mai la nostra Nazionale aveva conquistato una medaglia olimpica, adesso sicura dopo aver battuto in semifinale la. La partita non è stata sempre facilissima.