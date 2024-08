Dalle Olimpiadi alla pista Ballando con le stelle Milly Carlucci punta sul grande concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un vero e proprio colpo di scena starebbe per coinvolgere. Infatti, per la prossima edizione di Bndo con lea chiudere il cast potrebbe esserci un protagonista azzurro delle2024, che continuano a svolgersi a Parigi. Mancano solamente due posti, visto che undici concorrenti sono già stati ufficializzati dtrasmissione. E in anteprima il sito TvBlog ha rivelato chi potrebbe scendere sulladi Bndo con le, provenendo direttamenteha in serbo due colpi sensazionali, che dovrebbero rappresentare delle sorprese vere e proprie. E starebbe attendendo proprio perché potrebbe rendere tutto ufficiale solamente a Giochi olimpici conclusi. Leggi anche: “Lei la nuova ballerina”.