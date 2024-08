Crollo Scampia | liberata sede università occupata dagli sfollati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stataoggi ladell’diin seguito alavvenuto il 22 luglio nella Vela celeste. Lo rende noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. “La liberazione del plesso universitario – con contestuale sostegno agli abitanti – è stata ritenuta una priorità da tutte le istituzioni”, si legge in una nota della Prefettura e del Comune di Napoli. E in questa direzione il Comune ha promosso “sia le necessarie iniziative di carattere organizzativo sia le attività di sostegno immediato ai nuclei familiari colpiti stanziando un fondo dalla immediata disponibilità per favorire l’autonoma sistemazione abitativa”. A ciò si è aggiunta l’iniziativa del governo con la previsione di un ulteriore stanziamento per l’autonoma sistemazione a favore delle famiglie interessate.