Ascolti TV | Martedì 15 Luglio 2025 La Ruota tiene 21.7% le Teche si avvicinano 19.1%

Nella serata di ieri, martedì 15 luglio 2025, su Rai1 La Partita del Cuore ha interessato 1.838.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.005.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 la replica di Tutto suo padre. e anche un po’ sua madre intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 il debutto di Max Working – Lavori in Corso incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 15 Luglio 2025. La Ruota tiene (21.7%), le Teche si avvicinano (19.1%)

