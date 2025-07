Vico Equense cantiere con operai in nero | denunciati due imprenditori

Sicurezza sul lavoro a Vico Equense: sequestrato cantiere con quattro operai irregolari. VICO EQUENSE (NA) – Lavoro sommerso e mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro nel mirino dei Carabinieri. A Vico Equense, i militari della stazione locale, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Napoli, hanno eseguito un controllo straordinario a tutela della legalità nel settore edilizio. Durante le verifiche in un cantiere edile situato in via Vecchia Marina, i militari hanno scoperto la presenza di quattro operai totalmente impiegati “in nero”, privi di contratto e delle garanzie previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: vico - equense - cantiere - operai

A Vico Equense con il Provolone del Monaco per la seconda tappa de I Viaggi del Gusto e del Sapere - NAPOLI – È nella luce verdeggiante dei Monti Lattari, tra il respiro del mare e l’aroma intenso della cagliata in fermento, che ha fatto tappa la seconda emozionante avventura de “I Viaggi del Gusto e del Sapere”.

Estorsione aggravata e traffico di droga, sei arresti tra Castellammare, Gragnano e Vico Equense - NAPOLI, 28 APRILE – Estorsione aggravata, spaccio di droga, detenzione di armi e furto aggravato di energia e acqua: sono i reati contestati a sei persone arrestate dai carabinieri di Torre Annunziata, su ordine della Procura di Napoli.

Vico Equense: la foto della vicina incorniciata sul comodino, l’ossessione di un 44enne. Arrestato dai Carabinieri per stalking - Quando l’amore diventa assedio: la storia di una persecuzione silenziosa tra le pareti sottili di un condominio a Vico Equense.

Operai 'in nero', sequestrato cantiere a Vico Equense; Vico Equense, cantiere con operai in nero: denunciati due imprenditori; Lavoratori in nero in un cantiere di Vico Equense, due persone denunciate.

Operai 'in nero', sequestrato cantiere a Vico Equense - E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Vico Equense: denunciate due persone e sequestrato il cantiere. Come scrive ansa.it

Vico Equense. Quattro operai in nero in un cantiere, denunciato l’amministratore della società committente ed il titolare della ditta - A Vico Equense i carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Mario Gioia comandante della compagnia di Sorrento, insieme ai militari del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Napoli, ... Segnala sorrentopress.it