Rios vuole solo la Roma | rifiutate offerte da Zenit e Premier ma il Palmeiras non fa sconti

La telenovela Richard Rios continua senza sosta. Come riportato da LaRoma24.it, la Roma è ancora al lavoro per cercare di sbloccare l’affare col Palmeiras, ma la distanza tra domanda e offerta resta importante. Il club brasiliano non scende dalla richiesta di 30 milioni garantiti, mentre la Roma è ferma a una proposta di 23-24 milioni con bonus inclusi, insufficiente per ora a chiudere. Rios dice no a Zenit e Premier: vuole solo Trigoria. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il centrocampista colombiano ha già rifiutato una ricchissima offerta dello Zenit, che prevedeva 30 milioni al Palmeiras e un super ingaggio personale, oltre ad aver detto no a club di Premier League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rios vuole solo la Roma: rifiutate offerte da Zenit e Premier, ma il Palmeiras non fa sconti

