Con i giovani faremo la cura della bellezza

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’amministrazione comunale apre a una nuova “fioritura“ di murales in città. "Era nel nostro programma e ci teniamo a portare avanti questo indirizzo", assil’assessora alla Partecipazione e ai, Andreina Fumagalli (nella foto). "Le richieste che arrivano per opere di questo tipo sono davvero molte, a cui rispondiamo con una grande apertura e dando sempre disponibilità all’ascolto – assi–. Abbiamo notato e apprezzato come i murales abbiano effettivamente abbellito i luoghi in cui sono stati dipinti". L’entusiasmo dell’assessora sul tema è molto, ma non meno forte è la consapevolezza che quando si parla die di decoro urbano le scelte debbano essere ben ponderate. "Gli interventi hanno sempre una profonda riflessione dietro – chiarisce –.