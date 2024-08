Come conservare correttamente i medicinali in estate e durante i viaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 agosto 2024 – Con l’arrivo della stagione estiva è necessario prestare molta attenzione alla conservazione deisia a casa che in vacanza. I farmaci sono estremamente sensibili alle temperature e alcuni di questi necessitano di essere conservati in frigorifero per mantenere le caratteristiche di efficacia, sicurezza e qualità. La prima cosa da fare è leggere attentamente il foglietto illustrativo (il cosiddetto “bugiardino”) e il confezionamento esterno, dove sono riportate le esatte modalità e temperature di conservazione e il cui rispetto è fondamentale per assumere le terapie in sicurezza. “In alcuni casi potrebbero non essere specificate particolari condizioni, in questo caso idevono essere conservati in ambienti freschi e asciutti a una temperatura inferiore a 25 °C – spiega la dott.