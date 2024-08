Calcio serie C Gubbio primo esame in trasferta Riflettori puntati sull’Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)– Si avvicina sempre di più l’esordio stagionale ufficiale del, che domenica sera, alle 21, sfiderà l’Ascoli nelturno di Coppa Italia al "Del Duca". Un sorteggio sicuramente non positivo, che vedrà i rossoblù affrontare una delle retrocesse dalla B in quello che può considerarsi un antipasto del prossimo girone B di C. I bianconeri sono una delle squadre più blasonate del girone e una delle papabili alla promozione diretta: in panchina è rimasto l’esperto Massimo Carrera – già collaboratore tecnico nella Juve di Conte (da cui ha ripreso il 3-5-2) e allenatore di Spartak Mosca, AEK Atene e Bari – mentre per quanto riguarda la rosa c’è stato e ci sarà sicuramente parecchio movimento.