Bisoli | Il calcio è lo sport in cui si lavora di meno Rispetto del Napoli ma non timore

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pierpaolo, allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il: «La partita sarà difficilissima, incontriamo una delle squadre più forti d’Europa. Il Modena sa cosa deve fare e venderà cara la pelle. Avremo grande, ma non. Voglio vedere la mia squadra che se andrà in difficoltà sappia trovare le soluzioni giuste. Abbiamo provato tanti sistemi di gioco e credo che la squadra abbia dimostrato che può cambiare vestito a seconda dell’avversario per metterlo in difficoltà e non essere messo in difficoltà, come avvenuto contro il Cagliari. Gerli, Pedro Mendes e Defrel non ci saranno. Gerli ha fatto nell’ultima settimana il 60% degli allenamenti con la squadra. Da lunedì è pienamente recuperato per il Modena».