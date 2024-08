Ancora una medaglia per l’Italia | Antonino Pizzolato è bronzo nel sollevamento pesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un’altra, bellissimaperai Giochi di Parigi 2024. In attesa dell’undicesimo oro, che permetterebbe di migliorare il bottino di Tokyo 2020, a farci esultare è, meravigliosoolimpico della categoria -89kg dipeso uomini.Leggi anche: Lutto nel mondo della musica: morto il discografico Patrizio Romano, aveva 62 anni La sua prova di slancio è stata un esempio di determinazione, che alla fine ha premiato: alla prima prova ha chiamato subito i 212 kg necessari per poter guadagnare la, determinato a salire sul podio a tutti i costi. Al primo tentativo si è reso conto di non aver iniziato bene l’alzata e lascia andare il peso. Al secondo è riuscito a completare l’alzata, ma il gomito sinistro si è piegato e i tre giudici danno prova nulla.