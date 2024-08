Al via partnership internazionale tra Del Vecchio e Wertheimer

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (askanews) – “Unache amplia l’orizzonte dei nostri investimenti in Europa, rafforza il posizionamentodi LMDV Capital e certifica, da parte di un attore di assoluto prestigio nell’orizzonte finanziario, la premialità e la bontà dei nostri investimenti nel mondo hospitality”. Così Leonardo Maria Delannuncia la firma di un accordo che vede il suo family office LMDV Capital entrare come limited partner in 1686 Partners, società di private equity dedicata all’innovazione nei settori lifestyle e hospitality e attiva sia in Europa che in Asia ed America.