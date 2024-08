Walz vs Vance la sfida è anche sull’America rurale L’analisi di Spartà

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Martedì mattina, Kamala Harris, rendendo ufficiale la nomina del suo candidato vicepresidente, ha sorpreso tutti. Sia fuori che all’interno del suo partito. Qualsiasi cosa, infatti, faceva pensare che tra i tre candidati democratici per correre alla vicepresidenza (, Shapiro e il senatore dell’Arizona Mark Kelly) avrebbe prevalso il governatore della Pennsylvania, centrista, molto più conosciuto e con un alto indice di approvazione in quello Stato decisivo per le elezioni noto come il Keystone State, con in palio ben 19 grandi elettori. I am proud to announce that I’ve asked @Timto be my running mate. As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his. It’s great to have him on the team. Now let’s get to work. Join us:https://t.