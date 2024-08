Vuelta a Burgos 2024 Vine vince la cronometro davanti ad Affini e Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Jayha vinto ladella quarta tappa dellacon partenza da Santa María del Campo a Pampliega. Buonissima la prestazione da parte dei due azzurri Edoardo(Visma Lease a Bike) eAntonio(Bahrain-Victorious), che hanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto. Una vittoria decisamente significativa per il corridore della UAE Team Emirates, che era caduto malamente al Giro dei Paesi Baschi, finendo anche in terapia intensiva. L’australiano ha chiuso con il tempo di 19’51, battendo di dodici secondie di tredici. Quarto posto per il neozelandese Finn Fisher-Black (Bahrain-Victorious)ai due corridori della INEOS Grenadiers, il colombiano Brandon Smith Rivera e l’olandese Tymen Arensman.