Vasto | sorpreso con la droga La Polizia di Stato arresta un 26enne

(Di giovedì 8 agosto 2024): Gli agenti notano un uomo che tenta di eludere il controllo. Lo raggiungono e scoprono che era in possesso diNella decorsa notte, gli agenti del Commissariato- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Poerio angolo piazza Garibaldi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. Gli operatori, insospettiti, lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di due involucri di hashish del peso di circa 30 grammi, due involucri di marijuana del peso di circa 20 grammi e una bustina di cocaina di circa 0,40 grammi.Per tali motivi, l’indagato, identificato per undel Gambia, irregolare sul territorio nazionale, ètratto in arresto per detenzione illecita di illecita di sostanze stupefacenti.