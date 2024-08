Tennis | Canada; Sinner torna e vince Coric ko

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Rientronte nel tour per Janniknel "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento dell'IGA Stadium" di Montreal, in. L'altoatesino è il campione in carica: lo scorso anno a Toronto conquistò il suo primo trofeo da "1000". Il 22enne di Sesto Pusteria, n.1 del ranking mondiale, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha regolato per 62 64, in un'ora e 36 minuti di partita, il croato Borna, n.94 ATP, proveniente dalle qualificazioni, apparso però in condizioni fisiche non ottimali (risentimento all'inguine). Persi trattava del primo match di singolare a quattro settimane dalla sconfitta in cinque set contro Medvedev nei quarti a Wimbledon e della successiva rinuncia ai Giochi di Parigi per la tonsillite. Jannik ha firmato la vittoria numero 43 di questo 2024 (contro 4 sconfitte).