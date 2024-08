Suicide Squad | David Ayer ha rivelato il finale originale della Ayer’s Cut

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 8 agosto 2024)hail’s Cut Il registacontinua a discutere riguardo la #ReleaseTheCut die, dopo il recente ottavo anniversario del film del 2016, ha condiviso alcune pagine di sceneggiatura mai viste prima. Oltre a fornire una versione notevolmente ampliata del momento in cui Joker utilizza la macchina per l’elettroshock sulla dottoressa Harleen Quinzel, scopriamo di più sul momento in cui Harley Quinn volta finalmente le spalle al Clown Principe del Crimine durante la battagliacon Incantatrice. Non vediamo cosa succede dopo che Joker minaccia di ucciderla, ma sappiamo da precedenti fughe di notizie che la Task Force X lo ha allontanato, liberando finalmente Harley dalla presa del gangster perverso.