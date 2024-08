Sostegno ai cittadini per i contribuiti Rsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Uffici comunali vicini aiper aiutare le famiglie nella compilazione delle richieste dei contributi regionali per le rette nelle case di residenza per anziani. Le quote sono aumentate e la Regione, per mitigare, ha messo a disposizione un fondo al quale occorre fare richiesta. C’è tempo fino al 5 ottobre, ma sono questi i giorni più importanti. E’ necessario infatti presentare il Modello Isee: il contributo, che vale solo per chi è in residenze accreditate, è di 4,10 euro per ogni giorno di accoglienza in Cra nel 2024, per chi ha un Isee minore o uguale a 12mila euro, e di tre euro al giorno per chi ha invece un Isee dai 12mila ai 20mila euro.