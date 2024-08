Seconda operazione all’occhio Estate da incubo per Mara Venier | nuovi problemi di salute

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Momento sicuramente difficile per, che non potrà mai dimenticare quest’2024, anche se non per motivi positivi. Infatti, nella giornata di giovedì 8 agosto ha annunciato di essersi sottoposta ad un’altrachirurgica, ladopo quella annunciata lo scorso 16 luglio a sorpresa. E nuovamente i fan sono tutti stretti attorno a lei.meno di un mese fa disse a proposito dell’: “Mai tranquilla.grazie prof. Cusumano.”. Non aveva specificato la natura del problema di, poi aveva detto che piano piano si stava riprendendo. Senza però preannunciare la possibilità di un altro intervento sotto i ferri, che invece è avvenuto in questi primi giorni di agosto. Leggi anche: “Ecco come sto”.