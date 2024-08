Retegui non giocherà Genoa-Inter! In chiusura la cessione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024)non sarà a disposizione di Gilardino in, la partita inaugurale della Serie A 2024-2025. La suaè ormai definita e Sky Sport dà i dettagli del trasferimento. MOSSA IMMEDIATA – Dopo il grave infortunio di Gianluca Scamacca, avvenuto domenica contro il Parma, l’Atalanta si muove subito e piazza il colpo Mateo. È fatta per il trasferimento dell’attaccante italo-argentino, che lascia così ildopo appena una stagione. Come affermato da Sky Sport, nel giovedì appena cominciato il giocatore andrà a svolgere le visite mediche e poi firmerà il contratto con i bergamaschi, unendosi al gruppo agli ordini di Gian Piero Gasperini.non sfiderà quindi l’nella prima giornata di Serie A col, bensì il Lecce con l’Atalanta.