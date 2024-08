Rania di Giordania Rajwa e Al Hussein mostrano Iman per la prima volta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) La Reginadiè diventata nonna da qualche giorno ma la gioia dell’intera Famiglia è già incontenibile. La corte hashemita si è infatti riunita intorno alla coppia di neo-genitori, composta dal primogenito dei Sovrani Ale da sua moglie, per festeggiare la piccola che porta il nome della sua adorata zia. Le foto dei suoi cari, tutti riuniti per conoscerla e stringerla tra le braccia per la, hanno letteralmente fatto il giro del mondo sebbene non avessimo ancora visto la neo-mamma che si stava chiaramente riprendendo dalle fatiche del parto. Lafoto didiDopo giorni d’attesa, in cui la Famiglia Reale ha fatto a gara per coccolare la piccola, ecco finalmente comparire la nuova Famiglia riunita con la piccola che ora è pronta per tornare a casa e iniziare la sua vita insieme a mamma e papà.