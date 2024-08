Quando e a che ora la finale staffetta 4×100 maschile con l’Italia? Canale orario e tv Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Laè inalle Olimpiadi di, con il grande sogno di ripetere l’oro di Tokyo, anche se sarà durissima. Anche perché, gli azzurri si sono qualificati per il rotto della cuffia, con l’ultimo tempo di ripescaggio, anche se è il quinto migliore in assoluto, visto che la seconda batteria è stata molto lenta. Per andare a medaglia, però, il 38.07 di oggi va limato e non poco. Mae a che ora ci sarà ladellauomini con Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu? Scopriamolo assieme. COME SEGUIRE IN TV LADELLA 4X100 ALadellaconin corsa per una medaglia si terrà alle ore 19.47 di venerdì 9 agosto allo Stade de France. Sarà Discovery+ a trasmettere integralmente tutta la sessione di atletica.