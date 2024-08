Puigdemont è arrivato in Spagna | tensione alle stelle rischia l' arresto immediato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'ex presidente della Generalitat di Catalogna, Carles, è tornato a Barcellona dopo 7 anni di "esilio" fuori dalla, dove è stato condannato per l'organizzazione di un referendum non autorizzato sull'indipendenza della Catalogna.è apparso mentre passeggiava per la Cde Trafalgar, accompagnato dal presidente del Parlamento, Josep Rull, e da altri leader del suo partito come Jordi Turull, Laura Borràs e Artur Mas. Si è fatto strada tra i suoi sostenitori che lo attendevano festanti fino a un palcostito proprio davanti all'Arco di Trionfo, tra gli applausi e le grida di "Indipendenza" delle migliaia di partecipanti all'evento.