Perché gli atleti mordono la medaglia alle Olimpiadi? Un gesto fortunato

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da qualche anno a questa parte, in occasione di eventi sportivi più o meno importanti, fra cui anche le, che prevedano la consegna delle tre canoniche medaglie (d’oro, d’argento e di bronzo) per i primi tre classificati in una gara, un curiosomonopolizza le cerimonie di premiazione; stiamo parlando dell’ormai iconico morso alla. Molti si saranno chiesti l’origine di untanto bizzarro all’interno di un protocollo di cerimonia spesso molto rigido. La verità, però, è che per quanto ci si sforzi, non si potrà trovare una risposta romantica a questo quesito: glile medaglie proprioqualche loro collega a un certo punto ha iniziato a farlo, su richiesta dei fotografi. Nessuno però conosce le generalità di questo particolare pioniere. Nessun rito propiziatorio o scaramantico, dunque, bensì una semplice richiesta estetica.