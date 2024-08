Paura a Corso Francia acqua di colore scuro esce dai rubinetti Residenti in allarme

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 agosto 2024)sporca daidi Roma Nord:nella zona diimpauriti dal guasto idraulico Brutto risveglio per idi Roma Nord e che hanno casa nella zona di. Dopo l’ora di pranzo, oggi daidei vari appartamenti è cominciata a uscire dell’di. Una situazione che da subito ha allertato i cittadini che vivono nella zona, che dopo aver visto questo fenomeno nelle loro case hanno cominciato a segnalare tale situazione ad Acea e il Comune di Roma.scura e sporca daidi Roma Nord: la situazione aA raccontarlo sono alcunidi, che quest’oggi si trovavano a pranzare a casa. Chi è andato a utilizzare l’del rubinetto per bere e lavare semplicemente dei cibi o i piatti, non ha potuto svolgere quest’azione abituale all’interno della propria dimora.