Neonato bloccato in auto sotto il sole | il nonno lancia l’allarme salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Era rimastoall’interno di un’, a Bologna,ilcocente. Con il rischio, altissimo, di una tragedia, l’ennesima. Per fortuna per un bambino di soli 19 mesi le cose sono finite per il meglio, grazie all’intervento delche ha capito cosa stava per succedere eto, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire. L’episodio è avvenuto nella giornata di martedì 6 agosto (ma la notizia è stata diffusa solo giovedì 8), in un parcheggio interrato di Piazza VIII Agosto.