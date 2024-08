Milena Baldassarri alle Olimpiadi di Parigi si esibisce sulle note di una cover cantata da una finalista di Amici | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 agosto 2024) In occasione della prima giornata di qualifiche di ginnastica ritmica, l’azzurrasi è esibitadelladi un brano firmata da un’ex allieva didi Maria De Filippi. L’atleta classe 2001, alla sua seconda olimpiade (a Tokyo 2020 raggiunse il sesto posto) è scesa in pedana per centrare la finale a2024. All’interno dell’ Arena Porte de la Chapelleha effettuato il primo esercizio, alla palla, esibendosidi Formidable, celebre brano di Stromae. L’azzurra, però, non ha scelto la versione originale del cantante belga, bensì unadella canzone interpretata da Giordana Angi. Considerata una delle performance migliori della giornata, quella della ginnasta azzurra le è valsa un totale di 32.750. Oltre alla bravura di, molti utenti sui social hanno apprezzato anche il brano.