Maria De Filippi in vacanza | quanto costa lo yacht e chi c' è con lei

(Di giovedì 8 agosto 2024)De. Con una stagione televisiva 2024/2025 carica di impegni e ormai alle porte, è riuscita a ritagliarsi qualche giorno di meritato riposo. L'estate è stata per lei un'occasione per ricaricare le pile prima di tuffarsi nuovamente nel lavoro con i suoi programmi di punta come Uomini e Donne, Tu Si Que Vales (le cui registrazioni sono già iniziate a luglio scorso), la nuova edizione di Temptation Island, Amici 24 (incluso il nuovo progetto Amici/Verissimo, qui le prime indiscrezioni sul cast) e C'è Posta Per Te. Come di consueto,Deha scelto le acque cristalline dell'Argentario per il suo soggiorno estivo. Il settimanale Oggi ha pubblicato diversi scatti della conduttrice a bordo di unoextra lusso, noleggiato per l'occasione. Lo, una vera chicca del lusso, è in vendita a Montecarlo per la modica cifra di 4,3 milioni di euro.