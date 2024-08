Marcell Jacobs dopo la staffetta | Sono andato forte | possiamo ripetere Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha contribuito in maniera determinante alla qualificazione della 4×100 alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, correndo una buona seconda frazione sulla pista dello Stade de France. Il velocista lombardo, fresco di quinto posto sui 100 metri con il tempo di 9.85 (suo miglior riscontro cronometrico negli ultimi tre anni), si è reso protagonista di un cambio leggermente lungo con Matteo Melluzzo e poi ha scatenato i propri cavalli sul rettilineo opposto. La sensazione è che il Messia dell’atletica tricolore sia stato molto veloce e che abbia fornito una prestazione convincente, ma ha dovuto frenare per passare il testimone a Fausto Desalu, motivo per cui il parziale dei tempi recita un 9.21 per l’azzurro. Con qualche patema di troppo, l’Italia è comunque riuscita a chiudere la propria batteria in quinta posizione (38.