LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Lucrezia Magistris chiude a 208 kg e insegue la Top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20riesce a sollevare 112 kg con il suo terzo e ultimo slancio edunque a 208. 16.18 Slancio a 112 fallito purtroppo dall’azzurra che avrà a disposizione un ultimo tentativo. 16.17 Anche la messicana passa, ma a 114, ora l’azzurra. 16.16decide di passare a 112, ora la messicana Gomez Valdivia. 16.15 Fallito il primo tentativo a 111 per l’azzurra. 16.13 110 sollevati al primo tentativo da Sasser (Isole Marshall). Tocca a. 16.10proverà i 111 kg allo slancio, un obiettivo reale per l’azzurra potrebbe essere quello dire in Top 10. 16.07 Nuovo record olimpico per la cinese Shifang Luo (snatch a 107 kg). 16.05 Questa la situazione dopo lo strappo, ora lo slancio.