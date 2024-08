LIVE Lotta Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Aurora Russo eliminata agli ottavi Valverde superiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:36 Finisce qui la nostra, Amici di OA Sport. Rimanete collegati per scoprire tutti gli aggiornamenti da2024! BUON PROSEGUIMENTO DI GIIORNATA! 11:34 Resta comunque una buona esperienza perche, per obiettivi dichiarati, guarda già a Los Angeles! 11:33 Purtroppo arriva lo schienamento!batte unaeccessivamente remissiva. Peccato. L’ecuadoriana passa 6-0 11:32troppo remissiva. L’azzurra subisce altri due punti: 6-0 11:31 4 punti pervoleva rovesciare l’avversaria ma ha subito una contro replica 11:30 Fasi di studio al momento 11:30 La sudamericana è testa di serie numero 8: è forte, è esperta. Dobbiamo riuscire a tenergli testa 11:28 Adesso è il turno della nostra! L’azzurra affronta nel secondo ottavo di finale l’ecuadoriana Luisa ElizabethMelendres.