Kate Middleton non voleva accettare il titolo di principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024)è la nuovadel. La moglie del principe William ha assunto questodopo la morte della regina Elisabetta. In precedenza, infatti, l’attuale re Carlo deteneva ildi principe di, che ha ceduto al figlio maggiore. Si tratta delposseduto dagli eredi al trono del Regno Unito. Pare, però, cheabbia discusso se accettarlo o meno. Secondo un estratto dal nuovo libro di Robert Jobson intitolato Catherine, The Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, sembre che lapensò di “rifiutare” ildidel, infatti, avrebbe pensato di non usare più questo, così strettamente associato alla sua defunta suocera, laDiana. Anche se sappiamo che alla fine ha accettato questo, la futura regina ha riflettuto a lungo prima di farlo.