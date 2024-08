J-POP Manga presenta Good Night World di Uru Okabe

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una famiglia disfunzionale e una realtà virtuale altamente immersiva che promette una via di fuga da tutti i problemi e che nasconde, invece, un terribile segreto. Arriva in edizione italiana ilambientato in un videogioco VR che ha ispirato l’anime in streaming su Netflix! J-POPla miniserie in cinque volumifirmata da Uru. La serie sarà disponibile completa in un elegante cofanetto da collezione a partire dal 21 agosto in libreria, fumetteria e in tutti gli store online. Il primogenito è un recluso, il secondogenito è uno studente modello. Il padre non gode del rispetto dei suoi figli e la madre è pressoché assente.