I dolori all’addome poi gli ospedali | mamma Donata muore a 45 anni lascia marito e 4 figli

(Di giovedì 8 agosto 2024) La tragedia dopo il trasferimento da un ospedale all’altro, aperta un’inchiesta per omicidio colposo. È finita nel peggiore dei modi l’odissea diGiacometti, 45ennedi quattroe altri due in affido molto conosciuta a Vicenza per il suo impegno nella comunità Papa GiovXXIII. La donna, che non aveva patologie pregresse o in atto, il 7 giugno scorso intorno alle 11 lamentavalancinanticosì è stata trasportata di corsa all’ospedale San Bartolo di Vicenza. Qui, però,, che ha fitte molto forti al basso ventre, attende oltre cinque ore per una visita. A quel punto il, come riporta L’Arena, decide di contattare un medico dell’ospedale di San Bonifacio che qualche tempo prima aveva visitato la moglie.