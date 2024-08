Grandine e allagamenti Il maltempo flagella il Nord

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilhato ile si registra anche una vittima: un alpinista italiano è morto, sorpreso dal temporale, in cordata sulle Piramides Calcaires, vette ai piedi del massiccio del Monte Bianco, in Val d’Aosta. Torino è stata colpita da una violenta grandinata, strade allagate anche in centro e blackout. A Milano, caduta di alberi e. La Protezione Civile che ha emesso un’allerta gialla per sei regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia.