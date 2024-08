Ginnastica ritmica gli orari delle Farfalle alle Olimpiadi | programma qualificazioni e finale tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cresce l’attesa per le, che faranno il proprio esordiodi Parigi 2024 nella giornata di venerdì 9 agosto, quando si disputerà il turno di qualificazione del concorso generale per gruppi: appuntamentoore 10.00 con l’esercizio a cinque cerchi, poiore 11.16 inizierà la rotazione con i tre nastri e due p. L’Italia si presenta nella capitale francese con grandi ambizioni, desiderosa di salire nuovamente sul podio dopo il bronzo di Tokyo 2020, Alessia Maurelli e compagne se la dovranno vedere soprattutto con Bulgaria, Spagna, Cina, Israele, Ucraina nella lotta per le medaglie. Il podio verrà definito attraverso lache si disputerà sabato 10 agosto (ore 10.00), a cui parteciperanno le prime dieci classificate del turno preliminare.