Firenze torna la festa di San Lorenzo in piazza | cocomero e pasta al ragù gratis

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 –a volontà, ma ancheale panna.la tradizionaledi San, in programma il 10 agosto, e come sempre, per celebrare il co-patrono della città, ci sarannoa volontà, ben 2 tonnellate, insieme aal, yogurt e panna. Laè organizzata dal Centro commerciale naturale, con agli operatori del Mercato Centrale, e con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. Come da tradizione sarà anche consegnato il Leone d'oro realizzato dalla bottega artigiana di Paolo Penko: quest'anno andrà ad Andreina Mancini dell'antica pasticceria Sieni. "Questanon è solo un omaggio alla storia di questa città - ha affermato il presidente del Ccn di SanRiccardo Bartoloni -. È un momento di coesione, collaborazione di tutta la comunità”.