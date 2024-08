Dl carceri | blitz radicali a ministero Giustizia con maschera Nordio e mani sporche sangue

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) –deiquesta mattina davanti aldellaper protestare contro la mancanza di provvedimenti per affrontare la drammatica situazione delleitaliane. Matteo Hallissey, Filippo Blangino e Pietro Borsari (segretario, tesoriere e membro di Direzione diItaliani) si sono presentati davanti al dicastero con ladie ledi, per poi essere fermati dalle forze dell?ordine.“È indispensabile -sottolineano in una nota Hallissey e Blengino- intervenire per evitare una sistematica violazione dei diritti udei detenuti e dei detenenti. Il Ministrodeve venire con noi in carcere, la situazione è fuori controllo, ci sono detenuti con le braccia piene di tagli, bambini lasciati marcire nel carcere, anziani che non possono camminare e mangiare in autonomia, un sovraffollamento folle.