De Vitis ricomincia da Rimini | Difensore centrale? Perché no

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sette stagioni indossando tutti i giorni la stessa maglia. Poi arriva il momento in cui si deve voltare pagina. E farlo con entusiasmo. E’ un nuovo inizio quello di Alessandro De. In Piazzale del Popolo hanno pensato a lui per rendere più solida la difesa, ma anche per donare al nuovodi Buscè esperienza e personalità. Qualità che non mancano al centrocampista piacentino che in serie C ci ritorna, dopo cinque stagioni al piano superiore. "La trattativa è stata breve – racconta De– e la scelta non è stata difficile". Un paio di telefonate giuste, il tempo di risolvere alcune questioni con il suo ormai ex Pisa, e ora i primi allenamenti con addosso la maglia a scacchi. "Una scelta fatta con entusiasmo e certamente una delle prime persone che ho sentito – dice – è stato mister D’Angelo.