ASIWO presenta lo scooter subacqueo universale U1 definitivo su Kickstarter

(Di giovedì 8 agosto 2024) Loacquatico multifunzione per SUP, kayak, immersioni, snorkeling e avventure fai da te SHENZHEN, Cina, 8 agosto 2024 /PRNewswire/, un marchio di E-LiNKTECH, annuncia il lancio delloU1 su. Questo prodotto innovativo offre per gli sport acquatici versatilità , potenza e possibilità di avventura senza precedenti.U1 L'ÂU1 migliora un'ampia gamma di attività acquatiche, rendendolo il compagno perfetto per SUP (Stand-Up Paddleboarding), kayak, immersioni, snorkeling e progetti fai da te. La sua funzionalitÃconsente il cambio di modalità senza soluzione di continuità , offrendo un'esperienza eccezionale dentro e fuori dall'acqua.