Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 8 Agosto

(Di giovedì 8 agosto 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 8Magdalena ha deciso di dire di no a Ferri e di non obbedire ai suoi ordini, soprattutto dopo aver incontrato Ida a Il Vulcano. Roberto si trova a gestire una situazione molto più complessa del previsto. Marina è sempre più preoccupata per il marito e teme, a ragione, che abbia in mente qualcosa di molto losco. Alberto continua a essere intrattabile, torvo e sempre più chiuso in se stesso. Per il Palladini è però in arrivo una visita inaspettata. Nunzio e Diana si preparano a partire mentre Rossella decide di lavorare per tutta l’estate.