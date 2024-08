A BELLARIA IGEA MARINA UN INTERO WEEK END CON IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prosegue con grande successo il tour estivo de Ildadeinelle più importanti località turistiche italiane. Quella del 24 e 25 agosto, a, è una tappa doppiamente speciale, vuoi per la permanenza di 2 giorni, vuoi per il simbolico “Coast-to-Coast”: dalla Versilia alla Riviera Romagnola, ovvero le due realtà vacanziere iconiche del bel vivere nostrano. L’evento è stato realizzato grazie all’intesa con il Comune, che ha dato il suo patrocinio, e in collaborazione con Fondazione Verdeblu e Bimimprese-Confcommercio. Con Ildadeil’appuntamento è sul Portocanale.. Sabato, dalle 8.00 alle 23.00 e domenica, dalle 8.00 alle 22.00. Anche in questa occasione, residenti e turisti potranno immergersi in un’esperienza unica caratterizzata dal perfetto mix tra glamour ed irripetibili occasioni di shopping.