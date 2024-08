WWE | Zachary Wentz rompe il silenzio dopo il doloroso tradimento di Wes Lee ai Rascalz

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’ultima puntata di WWE NXT ha visto un inaspettato colpo di scena quando Wes Lee ha effettuato un heel turn, attaccando ila loro sconfitta nel main event della serata. Ildi Wes Lee Wes Lee, fino a quel momento alleato dei, ha sorpreso tutti con un attacco improvviso ai danni dei suoi ex compagni. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella storyline e nel personaggio di Lee all’interno di NXT. La reazione diIn seguito all’accaduto,, membro di Thee ex tag team partner di Wes Lee, ha espresso il suo dolore per ilattraverso un messaggio sui social media.ha condiviso i suoi sentimenti, dimostrando quanto questo voltafaccia l’abbia colpito profondamente.