West Nile allerta bassa Ma avanti col monitoraggio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Degli otto casi accertati dal 25 giugno scorso, quando fu segnalato il primo caso modenese divirus nel 2024, gli occhi degli esperti del Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl sono puntati soprattutto sull’area carpigiana e della, perché qui si sono concentrati, in specie tra Carpi e Soliera, il maggior numero di casi, ben sei, uno solo dei quali ha avuto purtroppo un epilogo avverso ed ha portato al decesso, l’altro giorno, di un ottantanovenne, mentre tre anziani si trovano ancora ricoverati a Carpi e Baggiovara. "Il virus– spiega la dottoressa Alessandra Fantuzzi, direttrice del servizio Igiene Pubblica di Modena – viene oggi definito endemico, perché presente in maniera stabile, nella nostra regione e in tutte quelle del bacino padano.