Walz da coach di football a candidato vicepresidente | la scelta di Harris

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – Una ventina di anni fa, un’avvocatessa di nome Kamalavinceva la sua prima competizione politica, diventando la prima donna nera e dell’Asia meridionale eletta procuratore distrettuale di San Francisco nel 2003, dopo aver condotto una campagna sui cambiamenti delle politiche in materia di giustizia penale, inclusa l’opposizione alla pena di morte. Dall’altra parte del Paese, a Mankato, nel Minnesota, un insegnante di scuola superiore di nome Timaveva un mandato quotidiano di basso profilo, ma non per questo meno impegnativo: supervisionare le lezioni di studi sociali, allenare la squadra die occasionalmente discutere in mensa. L’improbabile convergenza dei percorsi disi è verificata più di due decenni dopo, con la notizia cheha scelto, ora governatore del Minnesota, come suo compagno di corsa.